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Байден розповів, як США за допомогою мільярдерів могли б захистити Україну від "м'ясника Путіна"

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 27 березня 2024, 11:16
Байден розповів, як США за допомогою мільярдерів могли б захистити Україну від м'ясника Путіна
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден назвав російського лідера Владіміра Путіна м'ясником і розповів, як можна було б допомогти захистити Україну від нього.

Джерело: про це американський президент заявив під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Байден говорив про можливості залучення додаткових коштів шляхом підвищення податків для мільярдерів у США.

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Він зазначив, що якби мільярдери платили 25 відсотків федерального податку, це дозволило б зібрати 40-400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

"Уявіть, що ми могли б з ними зробити… Ми могли б зробити так багато речей – послідовних – в тому числі, нарешті, забезпечити Україну захистом від цього м'ясника Путіна", – сказав Байден.

Нагадаємо, у лютому Байден у виступі на публічному заході назвав Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова назвали "ганьбою".

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Крім того, нещодавно Байден назвав Путіна бандитом.

Теми: БайденподаткиРосія
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