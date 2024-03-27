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Байден рассказал, как США с помощью миллиардеров могли бы защитить Украину от "мясника Путина"

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 27 марта 2024, 11:16
Байден рассказал, как США с помощью миллиардеров могли бы защитить Украину от мясника Путина
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина мясником и рассказал, как можно было бы помочь защитить Украину от него.

Источник: об этом американский президент заявил во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине, сообщает "Европейская правда"

Детали: Байден говорил о возможности привлечения дополнительных средств путем повышения налогов для миллиардеров в США.

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Он отметил, что если бы миллиардеры платили 25% федерального налога, это позволило бы собрать до 400 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы с ними сделать... Мы могли бы сделать так много вещей – последовательных, – в том числе, наконец, обеспечить Украину защитой от этого мясника Путина", – сказал Байден.

Напомним, в феврале Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".

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Кроме того, недавно Байден назвал Путина бандитом.

Темы: БайденналогиРосcия
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