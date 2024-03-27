Росіяни вдарили по офісу в центрі Херсона: ОВА показала наслідки
Середа, 27 березня 2024, 11:33
Вранці 27 березня російські військові обстріляли Херсон, влучили в офісну будівлю в центрі міста.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Російські війська продовжують тероризувати Херсон. З самого ранку в обласному центрі лунають вибухи. Один із "прильотів" по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста".
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Деталі: Прокудін додає, що також вибуховою хвилею вибило шибки в оселі, що знаходиться поруч. Жінка, яка там мешкає, не постраждала.
Росія вдарила по офісній будівлі в центрі Херсона— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 27, 2024
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/zXYRe56n7x
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