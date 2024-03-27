Россияне ударили по офису в центре Херсона: ОВА показала последствия
Среда, 27 марта 2024, 11:33
Утром 27 марта российские военные обстреляли Херсон, попали в офисное здание в центре города.
Источник: Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Российские войска продолжают терроризировать Херсон. С самого утра в областном центре раздаются взрывы. Один из "прилетов" по офисному зданию, расположенному в центральной части города".
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Детали: Прокудин добавляет, что также взрывной волной выбило стекла в доме, который находится рядом. Женщина, которая там живет, не пострадала.
Росія вдарила по офісній будівлі в центрі Херсона
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/zXYRe56n7x— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 27, 2024ВИДЕО ДНЯ