Россияне ударили по офису в центре Херсона: ОВА показала последствия

Утром 27 марта российские военные обстреляли Херсон, попали в офисное здание в центре города.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российские войска продолжают терроризировать Херсон. С самого утра в областном центре раздаются взрывы. Один из "прилетов" по офисному зданию, расположенному в центральной части города".

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Детали: Прокудин добавляет, что также взрывной волной выбило стекла в доме, который находится рядом. Женщина, которая там живет, не пострадала.