6 людей вважають загиблими після обвалу двокілометрового мосту в США
Шестеро робітників зникли безвісти і вважаються загиблими в результаті обвалу моста в гавані американського міста Балтімор.
Джерело: Reuters
Деталі: Представники Берегової охорони США та поліції штату Меріленд повідомили, що активні пошуково-рятувальні операції припинили приблизно через 18 годин після аварії, оскільки водолазні команди почали стикатися з усе більш небезпечними умовами в темних, завалених уламками судна водах.
Один із адміралів берегової охорони заявив, що немає надії знайти зниклих робітників живими через холодну воду і тривалий час, що минув з моменту аварії.
Проте влада сподівається повернути водолазів у воду після сходу сонця в середу, щоб спробувати знайти останки робітників, які займалися ремонтними роботами, коли міст обвалився.
Передісторія:
- У вівторок 26 березня в американському місті Балтімор штату Меріленд обвалився в річку автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра після того, як у нього врізалося вантажне судно.