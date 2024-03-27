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6 людей вважають загиблими після обвалу двокілометрового мосту в США

Олександр ШумілінСереда, 27 березня 2024, 11:42
6 людей вважають загиблими після обвалу двокілометрового мосту в США
Фото: Getty Images

Шестеро робітників зникли безвісти і вважаються загиблими в результаті обвалу моста в гавані американського міста Балтімор.

Джерело: Reuters

Деталі: Представники Берегової охорони США та поліції штату Меріленд повідомили, що активні пошуково-рятувальні операції припинили приблизно через 18 годин після аварії, оскільки водолазні команди почали стикатися з усе більш небезпечними умовами в темних, завалених уламками судна водах.

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Один із адміралів берегової охорони заявив, що немає надії знайти зниклих робітників живими через холодну воду і тривалий час, що минув з моменту аварії.

Проте влада сподівається повернути водолазів у воду після сходу сонця в середу, щоб спробувати знайти останки робітників, які займалися ремонтними роботами, коли міст обвалився. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок 26 березня в американському місті Балтімор штату Меріленд обвалився в річку автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра після того, як у нього врізалося вантажне судно.

Теми: СШАнадзвичайна подія
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