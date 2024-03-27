6 человек считают погибшими после обвала двухкилометрового моста в США

Шестеро рабочих пропали без вести и считаются погибшими в результате обвала моста в гавани американского города Балтимор.

Источник: Reuters

Детали: Представители Береговой охраны США и полиции штата Мэриленд сообщили, что активные поисково-спасательные операции прекратили примерно через 18 часов после аварии, поскольку водолазные команды начали сталкиваться со все более опасными условиями в темных, заваленных обломками судна водах.

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Один из адмиралов береговой охраны заявил, что нет надежды найти пропавших рабочих живыми из-за холодной воды и длительного времени, прошедшего с момента аварии.

Однако власти надеются вернуть водолазов в воду после восхода солнца в среду, чтобы попытаться найти останки рабочих, которые занимались ремонтными работами, когда мост обвалился.

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