6 человек считают погибшими после обвала двухкилометрового моста в США
Шестеро рабочих пропали без вести и считаются погибшими в результате обвала моста в гавани американского города Балтимор.
Источник: Reuters
Детали: Представители Береговой охраны США и полиции штата Мэриленд сообщили, что активные поисково-спасательные операции прекратили примерно через 18 часов после аварии, поскольку водолазные команды начали сталкиваться со все более опасными условиями в темных, заваленных обломками судна водах.
Один из адмиралов береговой охраны заявил, что нет надежды найти пропавших рабочих живыми из-за холодной воды и длительного времени, прошедшего с момента аварии.
Однако власти надеются вернуть водолазов в воду после восхода солнца в среду, чтобы попытаться найти останки рабочих, которые занимались ремонтными работами, когда мост обвалился.
Предыстория:
- Во вторник 26 марта в американском городе Балтимор штата Мэриленд обвалился в реку автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 километра после того, как в него врезалось грузовое судно.