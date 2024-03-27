Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

6 человек считают погибшими после обвала двухкилометрового моста в США

Александр ШумилинСреда, 27 марта 2024, 11:42
6 человек считают погибшими после обвала двухкилометрового моста в США
Фото: Getty Images

Шестеро рабочих пропали без вести и считаются погибшими в результате обвала моста в гавани американского города Балтимор.

Источник: Reuters

Детали: Представители Береговой охраны США и полиции штата Мэриленд сообщили, что активные поисково-спасательные операции прекратили примерно через 18 часов после аварии, поскольку водолазные команды начали сталкиваться со все более опасными условиями в темных, заваленных обломками судна водах.

Реклама:

Один из адмиралов береговой охраны заявил, что нет надежды найти пропавших рабочих живыми из-за холодной воды и длительного времени, прошедшего с момента аварии.

Однако власти надеются вернуть водолазов в воду после восхода солнца в среду, чтобы попытаться найти останки рабочих, которые занимались ремонтными работами, когда мост обвалился.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник 26 марта в американском городе Балтимор штата Мэриленд обвалился в реку автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 километра после того, как в него врезалось грузовое судно.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Макрон разозлил Вашингтон заявлениями об отправке войск в Украину - Bloomberg
Госдеп отрицает причастность США и Украины к теракту в Подмосковье: пропаганда РФ
Штаты сохраняют "длительную политику" – Госдеп об украинских ударах по НПЗ РФ
Последние новости
09:37
В Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: