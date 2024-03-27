У Варшаві запрацювала "коаліція бронетехніки" для України – Міноборони

У Варшаві 26 березня відбулося перше засідання представників країн-учасниць "коаліції бронетехніки" на підтримку України, делегацію України очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МОУ

Пряма мова Гаврилюка: "Коаліція бронетехніки" має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками".

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Деталі: На зустрічі виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

У рамках коаліції створено чотири синдикати, на кожен із яких покладено різні завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу; відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

У довгостроковій перспективі країни-учасниці "танкової коаліції" та "коаліції бронетехніки" допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.

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