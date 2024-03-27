У Варшаві запрацювала "коаліція бронетехніки" для України – Міноборони
У Варшаві 26 березня відбулося перше засідання представників країн-учасниць "коаліції бронетехніки" на підтримку України, делегацію України очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МОУ
Пряма мова Гаврилюка: "Коаліція бронетехніки" має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками".
Деталі: На зустрічі виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.
У рамках коаліції створено чотири синдикати, на кожен із яких покладено різні завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу; відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.
У довгостроковій перспективі країни-учасниці "танкової коаліції" та "коаліції бронетехніки" допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.
Передісторія:
- Ініціювали створення "коаліції бронетехніки" Польща і Німеччина та підтримали Британія, Швеція й Італія.
- Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.