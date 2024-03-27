Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Варшаві запрацювала "коаліція бронетехніки" для України – Міноборони

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 27 березня 2024, 13:50
У Варшаві запрацювала коаліція бронетехніки для України – Міноборони
Фото: Getty Images

У Варшаві 26 березня відбулося перше засідання представників країн-учасниць "коаліції бронетехніки" на підтримку України, делегацію України очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МОУ

Пряма мова Гаврилюка: "Коаліція бронетехніки" має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками".

Реклама:

Деталі: На зустрічі виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

У рамках коаліції створено чотири синдикати, на кожен із яких покладено різні завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу; відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

У довгостроковій перспективі країни-учасниці "танкової коаліції" та "коаліції бронетехніки" допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: зброяУкраїнакоаліціяПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

зброя
Летить куди не треба: в українській лабораторії оцінили найновішу російську ракету "Циркон"
Найкраща і найважча робота у світі. Репортаж з підвалу піхотинців, що боронять Часів Яр
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Останні новини
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
05:56
ISW: Росія на окупованих територіях найняла вже 14 тисяч міліціонерів
Усі новини...
Реклама: