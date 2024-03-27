В Варшаве заработала "коалиция бронетехники" для Украины – Минобороны

В Варшаве 26 марта состоялось первое заседание представителей стран-участниц "коалиции бронетехники" в поддержку Украины, делегацию Украины возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МОУ

Прямая речь Гаврилюка: "Коалиция бронетехники" имеет целью усилить бронированный щит Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками".

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Детали: На встрече выработали консолидированную позицию по усилению технического парка ВСУ определенными образцами бронетехники и организации системы их ремонта.

В рамках коалиции созданы четыре синдиката, на каждый из которых возложены различные задачи: поставки вооружения и боеприпасов для западной бронетехники; техническое обслуживание и ремонт; подготовка экипажей и технического персонала; отработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя.

В долгосрочной перспективе страны-участницы "танковой коалиции" и "коалиции бронетехники" помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и наладят с Украиной инновационно промышленное партнерство.

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