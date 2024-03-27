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На тлі значних витрат у судах Трамп почав продавати Біблії

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінСереда, 27 березня 2024, 14:16
На тлі значних витрат у судах Трамп почав продавати Біблії
Фото: AP

Колишній президент США Дональд Трамп, у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на його численні судові справи, почав продавати американцям Біблії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: Трамп у вівторок опублікував відео на своїй платформі Truth Social, закликаючи прихильників купити Біблію "Боже, благослови США", натхненну патріотичною баладою кантрі-співака Лі Грінвуда. Трамп виходить на сцену під цю пісню на кожному зі своїх мітингів і з’являвся з Грінвудом на заходах.

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"Зі Страсним тижнем! Зробімо так, щоб Америка знову молилася (в оригіналі англійською Let’s Make America Pray Again). Оскільки ми наближаємося до Страсної п’ятниці та Великодня, я закликаю вас придбати копію Біблії "Боже, благослови США", – написав Трамп, скерувавши покупців на вебсайт, де книга продається за $59,99.

 

Його неординарна кампанія з продажу Біблій стартувала у той час, коли Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через зростання судових витрат. Трам протистоїть чотирьом кримінальним обвинуваченням разом та кільком цивільним. 

У понеділок Трампу отримав відстрочку, коли апеляційний суд Нью-Йорка погодився відкласти стягнення понад 454 млн доларів, які Трамп заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство, якщо він виплатить 175 млн доларів протягом 10 днів.

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Трамп уже вніс 92 млн доларів у зв'язку зі справами про наклеп, порушеними Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила експрезидента в сексуальному насильстві.

Біблія – лише остання комерційна ініціатива, яку Трамп розпочав під час кампанії. Минулого місяця у Філадельфії він дебютував з новою лінійкою кросівок під брендом Trump, включаючи золоті "Never Surrender High-Tops" за $399. 

Він також випустив книги з фотографіями свого перебування на посаді та листами, які йому писали.

На сайті godblesstheusabible.com зазначено, що продукт "не є політичним і не має нічого спільного з жодною політичною кампанією".

"GodBlessTheUSABible.com не належить, не управляється та не контролюється Дональдом Трампом, The Trump Organisation, CIC Ventures LLC або будь-яким із їхніх відповідних принципалів чи філій", – сказано в описі.

Речник Трампа не відповів агентству на запитання про те, скільки йому заплатили за ліцензійну угоду або скільки ймовірний кандидат у президенти заробляє від кожного продажу книги.

Трамп залишається дуже популярним серед білих євангельських християн, які є одними з його найпалкіших прихильників – навіть незважаючи на те, що Трамп – тричі одружена колишня зірка реаліті-шоу – має довгу історію поведінки, яка часто суперечила вченням Христа.

Теми: ТрампСШАвибори
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