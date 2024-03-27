На фоне значительных расходов в судах Трамп начал продавать Библии

Бывший президент США Дональд Трамп, в разгар предвыборной кампании и с ростом расходов на его многочисленные судебные дела, начал продавать американцам Библии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Трамп во вторник опубликовал видео на своей платформе Truth Social, призывая сторонников купить Библию "Боже, благослови США", вдохновленную патриотической балладой кантри-певца Ли Гринвуда. Трамп выходит на сцену под эту песню на каждом из своих митингов и появлялся с Гринвудом на мероприятиях.

Реклама:

"Со Страстной неделей! Сделаем так, чтобы Америка снова молилась (в оригинале на английском Let's Make America Pray Again). Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас приобрести копию Библии "Боже, благослови США", – написал Трамп, направив покупателей на веб-сайт, где книга продается за $59,99.

Его неординарная кампания по продаже Библий стартовала в то время, когда Трамп столкнулся с серьезным финансовым кризисом из-за роста судебных расходов. Трам противостоит четырем уголовным обвинениям вместе и нескольким гражданским.

В понедельник Трампу получил отсрочку, когда апелляционный суд Нью-Йорка согласился отложить взыскание более 454 млн долларов, которые Трамп задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве, если он выплатит 175 млн долларов в течение 10 дней.

ВИДЕО ДНЯ

Трамп уже внес 92 млн долларов в связи с делами о клевете, возбужденными Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента в сексуальном насилии.

Библия – лишь последняя коммерческая инициатива, которую Трамп начал во время кампании. В прошлом месяце в Филадельфии он дебютировал с новой линейкой кроссовок под брендом Trump, включая золотые "Never Surrender High-Tops" за $399.

Он также выпустил книги с фотографиями своего пребывания в должности и письмами, которые ему писали.

На сайте godblesstheusabible.com указано, что продукт "не является политическим и не имеет ничего общего ни с одной политической кампанией".

"GodBlessTheUSABible.com не принадлежит, не управляется и не контролируется Дональдом Трампом, The Trump Organisation, CIC Ventures LLC или любым из их соответствующих принципалов или филиалов", – сказано в описании.

Представитель Трампа не ответил агентству на вопрос о том, сколько ему заплатили за лицензионное соглашение или сколько вероятный кандидат в президенты зарабатывает от каждой продажи книги.

Трамп остается очень популярным среди белых евангельских христиан, которые являются одними из его самых ярых сторонников – даже несмотря на то, что Трамп – трижды состоявший в браке бывшая звезда реалити-шоу – имеет долгую историю поведения, которое часто противоречило учению Христа.