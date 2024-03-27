Росія атакувала балістичною ракетою Миколаїв, є поранені
Середа, 27 березня 2024, 16:45
Російська війська завдали удару балістичною ракетою по Миколаєву, в результаті чого є поранені.
Джерело: повідомлення мера Миколаєва Олександра Сенкевича, "Суспільне", керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім
Пряма мова Сенкевича: "Миколаївці, попередньо балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!".
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Деталі: Про звуки вибухів у місті повідомляло "Суспільне". Також Повітряні сили попереджали про загроза застосування балістичного озброєння.
Згодом Кім написав, що "наразі відомо про 6 поранених, 1 у важкому стані".
Оновлено: О 16:40 Сили оборони півдня України повідомили, що ворог вдарив по Миколаєву імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М".
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