Россия атаковала баллистической ракетой Николаев, есть раненые

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Николаеву.

Источник: сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича, "Суспільне", руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь Сенкевича: "Николаевцы, предварительно баллистика. Выясняем последствия. Информацию предоставим! Реагируем на тревогу!".

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Детали: О звуках взрывов в городе сообщало "Суспільне". Также Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в регионе.

Позже Ким написал, что "пока известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии".

Обновлено: В 16:40 Силы обороны юга Украины сообщили, что враг ударил по Николаеву предположительно баллистической ракетой "Искандер-М".