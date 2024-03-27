Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нобелівські лауреати закликали не визнавати Путіна президентом й збільшити допомогу Україні

Анастасія ПроцСереда, 27 березня 2024, 15:31
Нобелівські лауреати закликали не визнавати Путіна президентом й збільшити допомогу Україні
Українська правозахисниця Олександра Матвійчук, фото: Getty Images

39 нобелівських лауреатів написали відкритого листа, в якій закликали світову спільноту посилити підтримку Україні в боротьбі з Росією, підтримати російську демократичну опозицію та не визнавати Путіна президентом РФ.

Джерело: заява наукового журналу "Т-Інваріант"

Дослівно: "Війна в Україні та вбивство Олексія Навального стосуються не тільки Росії та України. Режим Путіна показав, що він являє собою пряму загрозу всьому людству".

Реклама:

Деталі: Автори відкритого листа наголошують, що "в цій війні Україна повинна перемогти", а не просто "не програти". Науковці зазначили, що потрібно "суттєво збільшити допомогу", адже це скоротить втрати людських життів. 

"Невдачі Путіна під час військової агресії будуть сприйняті як моральна перемога мільйонами росіян, зміцнять їхні надії на демократичне майбутнє і мобілізують антивоєнний рух".

Водночас, вони вважають, що світова спільнота має захистити політичних ув'язнених у РФ та посилити підтримку громадян Росії, яким загрожують репресії через їхні демократичні та антивоєнні політичні переконання. Йдеться про російські демократичні антипутінські організації, та незалежні російські ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Також науковці не визнають переобрання Путіна та закликають "делегітимувати незаконне утримання влади в Росії". 

Наразі звернення підписали 39 нобелівських лауреатів, серед яких – українська правозахисниця Олександра Матвійчук та білоруська письменниця Світлана Алексієвич.



Теми: РосіяПутінУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Росія атакувала балістичною ракетою Миколаїв, є поранені
Росіяни вдарили дроном по селу на Херсонщині: загинула літня жінка
Летить куди не треба: в українській лабораторії оцінили найновішу російську ракету "Циркон"
Останні новини
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
05:56
ISW: Росія на окупованих територіях найняла вже 14 тисяч міліціонерів
Усі новини...
Реклама: