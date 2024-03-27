Нобелівські лауреати закликали не визнавати Путіна президентом й збільшити допомогу Україні

39 нобелівських лауреатів написали відкритого листа, в якій закликали світову спільноту посилити підтримку Україні в боротьбі з Росією, підтримати російську демократичну опозицію та не визнавати Путіна президентом РФ.

Джерело: заява наукового журналу "Т-Інваріант"

Дослівно: "Війна в Україні та вбивство Олексія Навального стосуються не тільки Росії та України. Режим Путіна показав, що він являє собою пряму загрозу всьому людству".

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Деталі: Автори відкритого листа наголошують, що "в цій війні Україна повинна перемогти", а не просто "не програти". Науковці зазначили, що потрібно "суттєво збільшити допомогу", адже це скоротить втрати людських життів.

"Невдачі Путіна під час військової агресії будуть сприйняті як моральна перемога мільйонами росіян, зміцнять їхні надії на демократичне майбутнє і мобілізують антивоєнний рух".

Водночас, вони вважають, що світова спільнота має захистити політичних ув'язнених у РФ та посилити підтримку громадян Росії, яким загрожують репресії через їхні демократичні та антивоєнні політичні переконання. Йдеться про російські демократичні антипутінські організації, та незалежні російські ЗМІ.

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Також науковці не визнають переобрання Путіна та закликають "делегітимувати незаконне утримання влади в Росії".

Наразі звернення підписали 39 нобелівських лауреатів, серед яких – українська правозахисниця Олександра Матвійчук та білоруська письменниця Світлана Алексієвич.





