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Нобелевские лауреаты призвали не признавать Путина президентом и увеличить помощь Украине

Анастасия ПроцСреда, 27 марта 2024, 15:31
Нобелевские лауреаты призвали не признавать Путина президентом и увеличить помощь Украине
Украинская правозащитница Александра Матвийчук, фото: Getty Images

39 нобелевских лауреатов написали открытое письмо, в котором призвали мировое сообщество усилить поддержку Украины в борьбе с Россией, поддержать российскую демократическую оппозицию и не признавать Путина президентом РФ.

Источник: заявление научного журнала "Т-Инвариант"

Дословно: "Война в Украине и убийство Алексея Навального касаются не только России и Украины. Режим Путина показал, что он представляет собой прямую угрозу всему человечеству".

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Детали: Авторы открытого письма отмечают, что "в этой войне Украина должна победить", а не просто "не проиграть". Ученые отметили, что нужно "существенно увеличить помощь", ведь это сократит потери человеческих жизней. 

"Неудачи Путина во время военной агрессии будут восприняты как моральная победа миллионами россиян, укрепят их надежды на демократическое будущее и мобилизуют антивоенное движение".

В то же время, они считают, что мировое сообщество должно защитить политических заключенных в РФ и усилить поддержку граждан России, которым угрожают репрессии из-за их демократических и антивоенных политических убеждений. Речь идет о российских демократических антипутинских организациях, и независимых российских СМИ.

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Также ученые не признают переизбрание Путина и призывают "делегитимировать незаконное удержание власти в России". 

Сейчас обращение подписали 39 нобелевских лауреатов, среди которых - украинская правозащитница Александра Матвийчук и белорусская писательница Светлана Алексиевич.



Темы: РосcияПутинУкраинавойна
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