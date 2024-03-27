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У Херсоні на дві години скоротять комендантську годину

Олександр ШумілінСереда, 27 березня 2024, 16:06
У Херсоні на дві години скоротять комендантську годину
Фото ілюстративне

З 1 квітня у Херсоні на дві години скоротять тривалість комендантської години. 

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

Пряма мова Мрочко: "З наступного тижня в Херсонській міській територіальній громаді буде скорочена тривалість комендантської години. Відповідний наказ вже підписаний".

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Деталі: Як повідомив Мрочко, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня. Також, він нагадав містянам, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Передсторія: 

  • З 1 березня влада Запорізької області вирішила скоротити тривалість комендантської години в обласному центрі та районі.

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Теми: Херсонкомендантська година
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