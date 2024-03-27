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В Херсоне на два часа сократят комендантский час

Александр ШумилинСреда, 27 марта 2024, 16:06
В Херсоне на два часа сократят комендантский час
Фото иллюстративное

С 1 апреля в Херсоне на два часа сократят продолжительность комендантского часа.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Прямая речь Мрочко: "Со следующей недели в Херсонском городском территориальном обществе будет сокращена продолжительность комендантского часа. Соответствующий приказ уже подписан".

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Детали: Как сообщил Мрочко, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 каждый день. Также он напомнил горожанам, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Предстория:

  • С 1 марта власти Запорожской области решили сократить продолжительность комендантского часа в областном центре и районе.

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Темы: Херсонкомендантский час
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