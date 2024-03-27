Ворог ударив по житловому масиву в Харкові: є загиблий, серед 19 поранених – діти

Російсько-окупаційні війська вдень 27 березня обстріляли Харків: місцева влада повідомляє про загиблого і поранених.

Джерел: мер міста Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили в соцмережах, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, президент Володимир Зеленський в соцмережах

Пряма мова: "Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців".

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Оновлено: За даними глави держави, станом на 18-ту годину щонайменше 19 людей постраждали.

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За даними Синєгубова, є інформація щодо часткової руйнації двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі, місця загального користування. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

Серед постраждалих 4 дитини, вік — від 3 місяців до 9 років.

У постраждалих поранення легкого або середнього характеру. Надається вся необхідна меддопомога

Одна людина загинула: це цивільний чоловік, всі дані з‘ясовуються.

За даними місцевої поліції, по Харкову вдарили авіабомбами, і це – вперше з 2022-го року.

Пряма мова Болвінова: "Під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків.

На місці працюють всі служби, розпочалася рятувальна операція.

Авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час.

Я знаю - всі звикли до сигналу повітряної тривоги. Мало хто реагує на нього та ховається в укриття. Але я не втомлюся попереджати - ворог використає і це. Нині застосовує важче озброєння по місту. Тому закликаю - бережіть своє життя та життя дітей і близьких. Зважайте на можливість повторних ударів".

Пряма мова Синєгубова: "Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація після експертизи.

Що передувало: У Повітряних силах сповістили про пуски КАБ тактичною авіацією ворога на Донеччині та Харківщині".

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів. Жителів Харкова та області закликали перебувати в укриттях.