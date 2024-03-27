Враг ударил по жилому массиву в Харькове: есть погибший, среди 19 раненых – дети

Российско-оккупационные войска днем 27 марта обстреляли Харьков: местные власти сообщают о погибшем и раненых.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы в соцсетях, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Удар по жилому микрорайону Харькова по многоквартирным домам. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев".

Реклама:

Обновлено: По данным главы государства, по состоянию на 18 часов, по меньшей мере 19 человек пострадали.

По данным Синегубова, есть информация о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания, места общего пользования. От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. В целом повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек.

ВИДЕО ДНЯ

Среди пострадавших 4 ребенка, возраст - от 3 месяцев до 9 лет.

У пострадавших ранения легкого или среднего характера. Предоставляется вся необходимая медпомощь

Один человек погиб: это гражданский мужчина, все данные выясняются.

По данным местной полиции, по Харькову ударили авиабомбами, и это - впервые с 2022-го года.

Прямая речь Болвинова: "Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета - первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов.

На месте работают все службы, началась спасательная операция.

Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Эти два удара стали первыми за это время.

Я знаю - все привыкли к сигналу воздушной тревоги. Мало кто реагирует на него и прячется в укрытие. Но я не устану предупреждать - враг использует и это. Сейчас применяет тяжелое вооружение по городу. Поэтому призываю - берегите свою жизнь и жизнь детей и близких. Учитывайте возможность повторных ударов".

Прямая речь Синегубова: "Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва - среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы".

Что предшествовало: В Воздушных силах сообщили о пусках КАБ тактической авиацией врага в Донецкой и Харьковской областях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары. Жителей Харькова и области призвали находиться в укрытиях.