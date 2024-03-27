В РФ заявили про дрон, який врізався в будівлю МВС у Бєлгороді
Середа, 27 березня 2024, 16:59
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 27 березня у Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю.
Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram, російські телеграм-канал Mash та Baza
Дослівно: "У Бєлгороді в адміністративну будівлю врізався БПЛА противника. Є одна постраждала - у жінки осколкове непроникаюче поранення грудей і різана рана руки...
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Унаслідок вибуху в будівлі вибито вікна на 3 і 4 поверхах, посічено фасад. На місці працюють усі оперативні служби".
Деталі: Російські телеграм-канали пишуть, що безпілотник влучив в будівлі управління МВС на проспекті Слави. У результаті пошкоджено кілька кабінетів, у будівлі вибито вікна.
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