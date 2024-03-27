В РФ заявили о дроне, который врезался в здание МВД в Белгороде

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что 27 марта в Белгороде беспилотник врезался в административное здание.

Источник: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram, российские телеграм-канал Mash и Baza

Дословно: "В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая - у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки...

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В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы".

Детали: Российские телеграмм-каналы пишут, что беспилотник попал в здание управления МВД на проспекте Славы. В результате повреждены несколько кабинетов, в здании выбиты окна.