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В уряді очікують, що ЄС незабаром схвалить план реформ для отримання 50 млрд євро

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 27 березня 2024, 18:06
В уряді очікують, що ЄС незабаром схвалить план реформ для отримання 50 млрд євро
Ілюстративне фото - Getty Images

В українському уряді очікують, що Європейська комісія протягом кількох наступних тижнів схвалить план реформ у межах механізму Ukraine Facility, який передбачає 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги до 2027 року включно.

Джерело: заступник міністра економіки Олексій Соболєв; "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Соболєва, в уряді очікують порівняно швидкого схвалення плану реформ для Ukraine Facility, позаяк він готувався в тісній координації з Єврокомісією.

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Нагадаємо, Ukraine Facility – це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів українського уряду та Єврокомісії.

Інструмент розрахований на 2024-2027 роки, його загальна сума становить 50 млрд євро. Перший транш у розмірі 4,5 млрд євро Україна вже отримала. 

18 березня уряд ухвалив план реформ для Ukraine Facility, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу.

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Читайте також: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

Теми: ЄСдопомога Україні
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