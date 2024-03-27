В правительстве ожидают, что ЕС в скором времени одобрит план реформ для получения 50 млрд евро

В украинском правительстве ожидают, что Европейская комиссия в течение следующих нескольких недель одобрит план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который предусматривает 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года включительно.

Источник: заместитель министра экономики Алексей Соболев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Соболева, в правительстве ожидают сравнительно быстрого одобрения плана реформ для Ukraine Facility, поскольку он готовился в тесной координации с Еврокомиссией.

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Напомним, Ukraine Facility – это инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь на основе совместно согласованных планов и приоритетов украинского правительства и Еврокомиссии.

Инструмент рассчитан на 2024-2027 годы, его общая сумма составляет 50 млрд евро. Первый транш в размере 4,5 млрд евро Украина уже получила.

18 марта правительство приняло план реформ для Ukraine Facility, что является основой предоставления финансовой поддержки от Евросоюза.

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