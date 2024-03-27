Чехія внесла Медведчука до санкційного списку
Уряд Чехії вніс до національного санкційного списку позбавленого українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Деталі: Як повідомив на брифінгу 27 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, національний санкційний список поповнився двома фізичними та однією юридичною особами.
Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука, компанію Voice of Europe та політика, медіапродюсера і пропагандиста Артема Марчевського.
Як пояснив Фіала, ці санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розвинути операцію впливу в його країні, що "потенційно могло мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу".
Медведчук, за словами Фіали, керував низкою мереж впливу з Росії та особисто пов'язаний з російським лідером Володимиром Путіним.
"У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій", – сказав він, додавши, що в цій діяльності також бере участь згаданий Артем Марчевський.
Фіала зазначив, що діяльність проросійської групи виходить за межі Чехії та демонструє довготривалі зусилля Росії впливати на демократичні процеси в Європі.
Передісторія:
- В листопаді 2022 року Чехія оголосила про намір скласти, окрім списку санкцій, затвердженого Євросоюзом, власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим.
- Чеський уряд уже включив до нього московського патріарха Кирила, російського бізнесмена Володимира Євтушенка та його сина Фелікса Євтушенка, а також головного ракетобудівника РФ Бориса Обносова.