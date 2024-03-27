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Чехія внесла Медведчука до санкційного списку

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 18:15
Чехія внесла Медведчука до санкційного списку
Медведчук. фото Getty Images

Уряд Чехії вніс до національного санкційного списку позбавленого українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Деталі: Як повідомив на брифінгу 27 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, національний санкційний список поповнився двома фізичними та однією юридичною особами.

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Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука, компанію Voice of Europe та політика, медіапродюсера і пропагандиста Артема Марчевського.

Як пояснив Фіала, ці санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розвинути операцію впливу в його країні, що "потенційно могло мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу".

Медведчук, за словами Фіали, керував низкою мереж впливу з Росії та особисто пов'язаний з російським лідером Володимиром Путіним.

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"У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій", – сказав він, додавши, що в цій діяльності також бере участь згаданий Артем Марчевський.

Фіала зазначив, що діяльність проросійської групи виходить за межі Чехії та демонструє довготривалі зусилля Росії впливати на демократичні процеси в Європі.

Передісторія:

Теми: МедведчуксанкціїЧехія
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