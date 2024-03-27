Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия внесла Медведчука в санкционный список

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 27 марта 2024, 18:15
Чехия внесла Медведчука в санкционный список
Медведчук. фото Getty Images

Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список лишенного украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Детали: Как сообщил на брифинге 27 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала, национальный санкционный список пополнился двумя физическими и одним юридическим лицом.

Реклама:

Речь идет о политике и бизнесмене Викторе Медведчуке, компании Voice of Europe и политике, медиапродюсере и пропагандисте Артеме Марчевском.

Как пояснил Фиала, эти санкции призваны ударить по пророссийской сети, которая пыталась развить операцию влияния в его стране, что "потенциально могло иметь серьезное влияние на безопасность Чехии и Европейского Союза".

Медведчук, по словам Фиалы, руководил рядом сетей влияния из России и лично связан с российским лидером Владимиром Путиным.

ВИДЕО ДНЯ

"В Чехии он использует компанию под названием Voice of Europe, которая является юридическим лицом в санкционном списке", – сказал он, добавив, что в этой деятельности также участвует упомянутый Артем Марчевский.

Фиала отметил, что деятельность пророссийской группы выходит за пределы Чехии и демонстрирует долговременные усилия России влиять на демократические процессы в Европе.

Предыстория:

Темы: МедведчуксанкцииЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Медведчук
Схемы: Марченко открыла киностудию в РФ, ее директором является бывший продюсер "Україна має талант"
Медведчук через суд хочет вернуть гражданство, мандат и снять санкции 
Украина требует от Сербии запретить филиал движения Медведчука
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: