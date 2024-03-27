Чехия внесла Медведчука в санкционный список

Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список лишенного украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Детали: Как сообщил на брифинге 27 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала, национальный санкционный список пополнился двумя физическими и одним юридическим лицом.

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Речь идет о политике и бизнесмене Викторе Медведчуке, компании Voice of Europe и политике, медиапродюсере и пропагандисте Артеме Марчевском.

Как пояснил Фиала, эти санкции призваны ударить по пророссийской сети, которая пыталась развить операцию влияния в его стране, что "потенциально могло иметь серьезное влияние на безопасность Чехии и Европейского Союза".

Медведчук, по словам Фиалы, руководил рядом сетей влияния из России и лично связан с российским лидером Владимиром Путиным.

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"В Чехии он использует компанию под названием Voice of Europe, которая является юридическим лицом в санкционном списке", – сказал он, добавив, что в этой деятельности также участвует упомянутый Артем Марчевский.

Фиала отметил, что деятельность пророссийской группы выходит за пределы Чехии и демонстрирует долговременные усилия России влиять на демократические процессы в Европе.

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