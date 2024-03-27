Російські війська поранили двох людей в місті Українськ на Донеччині

Вдень 27 березня російські війська вдарили по місту Українськ на Донеччині, поранили двох людей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Сьогодні вдень ворог вдарив по середмістю м. Українськ Покровського району. Внаслідок обстрілу 2 особи отримали поранення, зазнали пошкоджень 29 багатоквартирних будинків і 1 об'єкт роздрібної торгівлі".

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Деталі: Також у місті загорілося 2 гаражі, рятувальники ліквідували пожежу.

фото - Дснс