Російські війська поранили двох людей в місті Українськ на Донеччині
Середа, 27 березня 2024, 18:41
Вдень 27 березня російські війська вдарили по місту Українськ на Донеччині, поранили двох людей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Сьогодні вдень ворог вдарив по середмістю м. Українськ Покровського району. Внаслідок обстрілу 2 особи отримали поранення, зазнали пошкоджень 29 багатоквартирних будинків і 1 об'єкт роздрібної торгівлі".
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Деталі: Також у місті загорілося 2 гаражі, рятувальники ліквідували пожежу.