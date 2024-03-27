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Российские войска ранили двух человек в городе Украинск в Донецкой области

Татьяна ОлейникСреда, 27 марта 2024, 18:41
Российские войска ранили двух человек в городе Украинск в Донецкой области
Фото - ГСЧС

Днем 27 марта российские войска ударили по городу Украинск на Донетчине, ранили двух человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Сегодня днем враг ударил по центру г. Украинский Покровского района. В результате обстрела 2 человека получили ранения, получили повреждения 29 многоквартирных домов и 1 объект розничной торговли".

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Детали: Также в городе загорелось 2 гаража, спасатели ликвидировали пожар.

 
фото - гсчс
 
фото - гсчс

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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