Зеленський оглянув траншеї, бліндажі та вогневі пункти на Сумщині
Середа, 27 березня 2024, 19:12
Під час робочої поїздки до Сумської області президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми.
Джерело: Офіс президента, Зеленський у соцмережах
Деталі: Глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.
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Повідомляється, що Зеленському розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту.
Він передбачає, зокрема, наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі.
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Важливим елементом також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.