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Зеленський оглянув траншеї, бліндажі та вогневі пункти на Сумщині

Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 19:12
Зеленський оглянув траншеї, бліндажі та вогневі пункти на Сумщині
Зеленський на Сумщині. фото Офісу президента

Під час робочої поїздки до Сумської області президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у соцмережах

Деталі: Глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.

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Повідомляється, що Зеленському розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту.

Він передбачає, зокрема, наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі.

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Важливим елементом також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.

Теми: Сумська областьЗеленськийвійна
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