Зеленский осмотрел траншеи, блиндажи и огневые пункты на Сумщине

Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы.

Источник: Офис президента, Зеленский в соцсетях

Детали: Глава государства осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.

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Сообщается, что Зеленскому рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта.

Он предусматривает, в частности, наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали.

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Важным элементом также является полоса невзрывных заграждений для сдерживания вражеской техники.