Зеленский осмотрел траншеи, блиндажи и огневые пункты на Сумщине
Среда, 27 марта 2024, 19:12
Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы.
Источник: Офис президента, Зеленский в соцсетях
Детали: Глава государства осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.
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Сообщается, что Зеленскому рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта.
Он предусматривает, в частности, наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали.
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Важным элементом также является полоса невзрывных заграждений для сдерживания вражеской техники.