Умєров і Сирський обговорили з новим міністром оборони Литви розширення співпраці
Середа, 27 березня 2024, 19:18
Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським провели відеодзвінок з Міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
Джерело: пресслужба Міноборони
Деталі: Сирський та Умєров привітали Кащюнаса з нещодавнім призначенням на посаду.
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У відеодзвінку також взяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.
Сирський поінформував литовських колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.
Пряма мова Умєрова: "Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом".
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