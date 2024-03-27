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Умєров і Сирський обговорили з новим міністром оборони Литви розширення співпраці

Тетяна ОлійникСереда, 27 березня 2024, 19:18
Умєров і Сирський обговорили з новим міністром оборони Литви розширення співпраці
Фото з сайту Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським провели відеодзвінок з Міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Сирський та Умєров привітали Кащюнаса з нещодавнім призначенням на посаду.

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У відеодзвінку також взяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

Сирський поінформував литовських колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.

Пряма мова Умєрова: "Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом".

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Теми: МіноборониЛитваУмєров РустемСирський
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