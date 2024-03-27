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Умеров и Сырский обсудили с новым министром обороны Литвы расширение сотрудничества

Татьяна ОлейникСреда, 27 марта 2024, 19:18
Умеров и Сырский обсудили с новым министром обороны Литвы расширение сотрудничества
Фото с сайта Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским провели видеозвонок с Министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Сырский и Умеров приветствовали Кащюнаса с недавним назначением на должность.

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В видеозвонке также принял участие командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

Сырский проинформировал литовских коллег об оперативной ситуации безопасности на фронте.

Прямая речь Умерова: "Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего оборонного сотрудничества и поблагодарили Литву за непреклонную поддержку. Жду визита министра Кащюнаса в Киев в ближайшее время".

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Темы: МинобороныЛитваУмеров РустемСырский
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