Умеров и Сырский обсудили с новым министром обороны Литвы расширение сотрудничества
Среда, 27 марта 2024, 19:18
Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским провели видеозвонок с Министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Сырский и Умеров приветствовали Кащюнаса с недавним назначением на должность.
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В видеозвонке также принял участие командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.
Сырский проинформировал литовских коллег об оперативной ситуации безопасности на фронте.
Прямая речь Умерова: "Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего оборонного сотрудничества и поблагодарили Литву за непреклонную поддержку. Жду визита министра Кащюнаса в Киев в ближайшее время".
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