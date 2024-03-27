У Міноборони назвали ключові пункти законопроєкту про мобілізацію
Середа, 27 березня 2024, 19:56
Міністерство оборони України оприлюднило роз'яснення щодо законопроєкту про вдосконалення мобілізації та військової підготовки.
Джерело: пресслужба МОУ в Facebook
Деталі: В Міноборони перерахували основні пункти та оприлюднили інфографіку з відповідями на популярні запитання.
Реклама:
- Мобілізація пропонується від 25 до 60 років.
- З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка.
- Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян.
- Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний.
- Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби.
- Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.