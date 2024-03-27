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У Міноборони назвали ключові пункти законопроєкту про мобілізацію

Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 19:56
У Міноборони назвали ключові пункти законопроєкту про мобілізацію
ілюстративне фото ЗСУ

Міністерство оборони України оприлюднило роз'яснення щодо законопроєкту про вдосконалення мобілізації та військової підготовки.

Джерело: пресслужба МОУ в Facebook

Деталі: В Міноборони перерахували основні пункти та оприлюднили інфографіку з відповідями на популярні запитання.

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МОУ
  • Мобілізація пропонується від 25 до 60 років.
  • З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка.
  • Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян.
  • Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний.
  • Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби.
  • Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Теми: мобілізаціяМіноборони
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