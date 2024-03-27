В Минобороны назвали ключевые пункты законопроекта о мобилизации

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения по законопроекту о совершенствовании мобилизации и военной подготовки.

Источник: пресс-служба МОУ в Facebook

Детали: В Минобороны перечислили основные пункты и обнародовали инфографику с ответами на популярные вопросы.

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