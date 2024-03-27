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В Минобороны назвали ключевые пункты законопроекта о мобилизации

Валентина РоманенкоСреда, 27 марта 2024, 19:56
В Минобороны назвали ключевые пункты законопроекта о мобилизации
иллюстративное фото ВСУ

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения по законопроекту о совершенствовании мобилизации и военной подготовки.

Источник: пресс-служба МОУ в Facebook

Детали: В Минобороны перечислили основные пункты и обнародовали инфографику с ответами на популярные вопросы.

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МОУ
  • Мобилизация предлагается с 25 до 60 лет
  • С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка.
  • От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан.
  • Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное.
  • Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.
  • Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Темы: мобилизацияМинобороны
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