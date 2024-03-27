В Минобороны назвали ключевые пункты законопроекта о мобилизации
Среда, 27 марта 2024, 19:56
Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения по законопроекту о совершенствовании мобилизации и военной подготовки.
Источник: пресс-служба МОУ в Facebook
Детали: В Минобороны перечислили основные пункты и обнародовали инфографику с ответами на популярные вопросы.
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- Мобилизация предлагается с 25 до 60 лет
- С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка.
- От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан.
- Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное.
- Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.
- Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.