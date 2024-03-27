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Дитячий плач і гори битого скла: поліція показала Харків після "прильоту" авіабомб РФ

Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 21:17
Дитячий плач і гори битого скла: поліція показала Харків після прильоту авіабомб РФ
фото НПУ

Патрульна поліція показала кадри з Харкова після російського удару авіабомбами у середу.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Харків. ФАБ з УМПК (уніфікований модуль планування і корекції). Кидають на мирні квартали і цивільних людей. Продовжують тероризувати Харків, цього разу загальноосвітня школа та пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків".

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Деталі: Білошицький оприлюднив відео з бодікамери поліцейського і додав: "Ми на місці, як і завжди, пліч-о-пліч із вами та з усіма силами оборони".

На відео правоохоронець поспішає на допомогу родині з малими дітьми, які постраждали внаслідок російського удару.

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Ще одне відео оприлюднила поліція Харківської області.

Як повідомлялося, внаслідок атаки на Харків 27 березня є вбитий та поранені (за попередніми даними 19), серед яких 4 дитини, віком від 3 місяців до 9 років.

 

Теми: Харківвійна
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