На фронті за добу відбулось 49 зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулось 49 бойових зіткнень, ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту противника.

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.