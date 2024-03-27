Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті за добу відбулось 49 зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 27 березня 2024, 21:31
На фронті за добу відбулось 49 зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 49 бойових зіткнень, ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Реклама:

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту противника.

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Теми: Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Генштаб
21 атаку відбили українські війська на Новопавлівському напрямку – Генштаб
На фронті за добу відбулось 45 зіткнень, найбільше на Новопавлівському напрямку – Генштаб
У неділю сталося 52 боєзіткнення, ворог завдав 32 ракетних ударів – Генштаб
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: