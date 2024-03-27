На фронті за добу відбулось 49 зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку
За минулу добу на фронті відбулось 49 бойових зіткнень, ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з РСЗВ.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту противника.
Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.