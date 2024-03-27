На фронте за сутки произошло 49 столкновений, больше всего – на Новопавловском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 49 боевых столкновений, враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 73 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще одному важному объекту противника.

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.