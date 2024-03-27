Німеччина днями може передати Україні 10 тисяч снарядів

Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу.

Джерело: "Європейська правда", інтерв'ю керівника ситуаційного центру України при Міноборони Німеччини генерала Крістіана Фройдінга виданню DW

Деталі: За словами Фройдінга, Німеччина вирішила поставити Україні боєприпаси в три етапи. Партія з 10 тисяч боєприпасів, яка надійде найближчим часом, є першим етапом у цьому плані.

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Другий етап передбачає підтримку ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів за межами Європи. У її межах Берлін профінансує купівлю 180 тисяч снарядів, які України отримає в "другій половині" 2024 року.

Зрештою, третій етап стосується двосторонньої угоди Німеччини з третьою країною, яку Фройдінг відмовився називати, про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів "приблизно з четвертого кварталу".

На питання, чого зараз найбільше потребує Україна зараз для успішного відбиття російської агресії, німецький генерал назвав "артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем ППО, а також броньовані бойові машини".

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Як відомо, Чехія зараз очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр казав, що закуплені в межах ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.