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Германия на днях может передать Украине 10 тысяч снарядов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 27 марта 2024, 22:01
Германия на днях может передать Украине 10 тысяч снарядов
Фото - Getty Images

Германия в ближайшие дни планирует передать Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.

Источник: "Европейская правда", интервью руководителя ситуационного центра Украины при Минобороны Германии генерала Кристиана Фрейдинга изданию DW

Детали: По словам Фройдинга, Германия решила поставить Украине боеприпасы в три этапа. Партия из 10 тысяч боеприпасов, которая поступит в ближайшее время, является первым этапом в этом плане.

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Второй этап предусматривает поддержку инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами Европы. В ее рамках Берлин профинансирует покупку 180 тысяч снарядов, которые Украина получит во "второй половине" 2024 года.

Наконец, третий этап касается двустороннего соглашения Германии с третьей страной, которую Фройдинг отказался называть, о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов "примерно с четвертого квартала".

На вопрос, в чем сейчас больше всего нуждается Украина сейчас для успешного отражения российской агрессии, немецкий генерал назвал "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины".

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Как известно, Чехия сейчас возглавляет инициативу по обеспечению Украины по меньшей мере 800 тысячами боеприпасов, причем это число может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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