Германия на днях может передать Украине 10 тысяч снарядов

Германия в ближайшие дни планирует передать Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.

Источник: "Европейская правда", интервью руководителя ситуационного центра Украины при Минобороны Германии генерала Кристиана Фрейдинга изданию DW

Детали: По словам Фройдинга, Германия решила поставить Украине боеприпасы в три этапа. Партия из 10 тысяч боеприпасов, которая поступит в ближайшее время, является первым этапом в этом плане.

Реклама:

Второй этап предусматривает поддержку инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами Европы. В ее рамках Берлин профинансирует покупку 180 тысяч снарядов, которые Украина получит во "второй половине" 2024 года.

Наконец, третий этап касается двустороннего соглашения Германии с третьей страной, которую Фройдинг отказался называть, о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов "примерно с четвертого квартала".

На вопрос, в чем сейчас больше всего нуждается Украина сейчас для успешного отражения российской агрессии, немецкий генерал назвал "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины".

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Чехия сейчас возглавляет инициативу по обеспечению Украины по меньшей мере 800 тысячами боеприпасов, причем это число может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.