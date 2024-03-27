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Окупанти обстріляли селище Борова на Харківщині: загинув 12-річний хлопчик

Тетяна ОлійникСереда, 27 березня 2024, 23:04
Окупанти обстріляли селище Борова на Харківщині: загинув 12-річний хлопчик
Ілюстративне фото - Getty Images

Армія РФ увечері 27 березня обстріляла селище Борова на Харківщині, загинув 12-річний хлопчик.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик.      

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У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється".

Деталі: За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Харківська областьпрокуратуражертвивійна
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