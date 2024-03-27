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Оккупанты обстреляли поселок Боровая на Харьковщине: погиб 12-летний мальчик

Татьяна ОлейникСреда, 27 марта 2024, 23:04
Оккупанты обстреляли поселок Боровая на Харьковщине: погиб 12-летний мальчик
Иллюстративное фото - Getty Images

Армия РФ вечером 27 марта обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, погиб 12-летний мальчик.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 27 марта около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боров Изюмского района. Погиб 12-летний мальчик.

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В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается.

Детали: При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Харьковская областьпрокуратуражертвывойна
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