Майже 180 вибухів за добу на Сумщині: ворог скидав міни і ВОГ
Протягом минулого дня росіяни здійснили 48 обстрілів територій Сумської області, скидали міни і вибухові пристрої (ВОГ).
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Під обстрілами були Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади. У цих громадах зафіксували 179 вибухів.
По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів і скинув з БпЛА ВОГ, 40 вибухів.
Есманьську громаду атакував з гелікоптера НАР і здійснив з гелікоптера НАР, 11 вибухів.
У Шалигинській громаді зафіксували мінометні обстріли, 28 вибухів.
На Великописарівську громаду росіяни скидали ВОГ з БпЛА, обстрілювали FPV-дроном і з міномета.
На Хотінську громаду скинули 8 мін. Також відбулися скидання з БпЛА ВОГ артобстріли і обстріл з РСЗВ, 20 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометні обстріли, артобстріли і також скинув ВОГ з БпЛА, 30 вибухів.
Середино-Будську громаду обстрілювали FPV-дроном, з міномета, також відбулися артобстріли,
У Білопільській громаді зафіксували скидання з БпЛА ВОГ, гранатометні обстріли РПГ та АГС, 28 вибухів.