Майже 180 вибухів за добу на Сумщині: ворог скидав міни і ВОГ

Протягом минулого дня росіяни здійснили 48 обстрілів територій Сумської області, скидали міни і вибухові пристрої (ВОГ).

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами були Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади. У цих громадах зафіксували 179 вибухів.

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По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів і скинув з БпЛА ВОГ, 40 вибухів.

Есманьську громаду атакував з гелікоптера НАР і здійснив з гелікоптера НАР, 11 вибухів.

У Шалигинській громаді зафіксували мінометні обстріли, 28 вибухів.

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На Великописарівську громаду росіяни скидали ВОГ з БпЛА, обстрілювали FPV-дроном і з міномета.

На Хотінську громаду скинули 8 мін. Також відбулися скидання з БпЛА ВОГ артобстріли і обстріл з РСЗВ, 20 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометні обстріли, артобстріли і також скинув ВОГ з БпЛА, 30 вибухів.

Середино-Будську громаду обстрілювали FPV-дроном, з міномета, також відбулися артобстріли,

У Білопільській громаді зафіксували скидання з БпЛА ВОГ, гранатометні обстріли РПГ та АГС, 28 вибухів.