Почти 180 взрывов за сутки на Сумщине: враг сбрасывал мины и ВОГ

В течение прошлого дня россияне совершили 48 обстрелов территорий Сумской области, сбрасывали мины и взрывные устройства (ВОГ).

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами были Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады. В этих громадах зафиксировали 179 взрывов.

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По Юнаковской громаде враг бил из минометов и сбросил с БпЛА ВОГ, 40 взрывов.

Эсманьскую общину атаковал с вертолета НАР и совершил с вертолета НАР, 11 взрывов.

В Шалыгинской общине зафиксировали минометные обстрелы, 28 взрывов.

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На Великописаревскую общину россияне сбрасывали ВОГ с БпЛА, обстреливали FPV-дроном и из миномета.

На Хотинскую общину сбросили 8 мин. Также произошли сброс с БпЛА ВОГ артобстрелы и обстрел из РСЗО, 20 взрывов.

По Краснопольской громаде враг совершил минометные обстрелы, артобстрелы и также сбросил ВОГ с БпЛА, 30 взрывов.

Середино-Будскую громаду обстреливали FPV-дроном, из миномета, также произошли артобстрелы,

В Белопольской громаде зафиксировали сброс с БпЛА ВОГ, гранатометные обстрелы РПГ и АГС, 28 взрывов.