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Росія посилить риторику про "терористичні загрози" для підтримки війни в Україні – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 28 березня 2024, 04:56
Росія посилить риторику про терористичні загрози для підтримки війни в Україні – ISW
"Крокус сіті хол" після теракту, фото МНС РФ

На думку американських аналітиків, після нападу на "Крокус Сіті Холл" російська влада посилить риторику про ймовірні західні та українські загрози, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Згідно з проаналізованими даними у звіті зазначають: російські офіційні особи пов'язують США і Захід з ширшим набором "терористичних" атак проти Росії після нападу на "Крокус Сіті Холл", що, ймовірно, посилить риторику про вірогідні західні та українські загрози з метою отримання більшої внутрішньої підтримки війни в Україні.

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Російський Слідчий комітет і Генеральна прокуратура заявили 27 березня, що розглянуть звернення Державної Думи РФ щодо розслідування американського і західного фінансування та організації терористичних атак проти Росії.

Російський слідком, Генпрокуратура і депутати Думи, які виступили із цим зверненням, прямо не посилалися на напад у "Крокус Сіті Холі". Проте кремлівські чиновники раніше пов'язували Україну і Захід з атакою на "Крокус Сіті Холл", але ще не висунули офіційних звинувачень, і Кремль може утриматися від офіційного звинувачення, оскільки всі наявні докази продовжують вказувати на те, що Ісламська держава з великою ймовірністю несе відповідальність за напад.

офіційні особи регулярно називають українські удари по законних військових цілях в окупованій Україні та Росії тероризмом і постійно стверджують, що західні особи допомагають організовувати ці удари.

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Кремль, ймовірно, прагне скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на "Крокус Сіті Холл", зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози.

Кремль, ймовірно, сподівається, що сприйняття причетності України і Заходу до нападу в "Крокус Сіті Холі" збільшить внутрішню підтримку війни в Україні, і російські чиновники, можливо, будуть посилатися на більш широке розуміння того, що вони вважають тероризмом, щоб і надалі зображати українців терористами, а Захід – спонсором тероризму.

Кремль все ще може офіційно звинуватити Україну в організації нападу в "Крокус Сіті Холі", якщо вважатиме, що інші інформаційні зусилля недостатні для того, щоб викликати потрібну реакцію в країні.

Ключові висновки ISW:

  • ММПЛУ ООН оприлюднила свою 38-му доповідь про ситуацію щодо прав людини в Україні, підтвердивши низку давніх оцінок ISW щодо систематичних порушень Росією міжнародного права прав людини та гуманітарного права на окупованих територіях, зокрема щодо українських військовополонених.
  • Російські офіційні особи пов'язують США і Захід з ширшим набором "терористичних" атак проти Росії після нападу на "Крокус Сіті Холл", що, ймовірно, посилить риторику про нібито західні та українські загрози, щоб генерувати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.
  • Влада РФ посилює правовий тиск на мігрантів у Росії після нещодавніх пропозицій російських чиновників щодо більш жорстких заходів проти мігрантських громад у відповідь на напад на "Крокус Сіті Холл" 22 березня.
  • Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на південний захід від Донецька 27 березня.
  • Російські військовослужбовці "Шторм-З" продовжують скаржитися на погане ставлення до них з боку Міністерства оборони Росії, яке намагається продемонструвати ефективність своєї системи формування сил і розподілу соціальних виплат.

Теми: Росіявійнатероризм
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