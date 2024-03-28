Росія посилить риторику про "терористичні загрози" для підтримки війни в Україні – ISW

На думку американських аналітиків, після нападу на "Крокус Сіті Холл" російська влада посилить риторику про ймовірні західні та українські загрози, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Згідно з проаналізованими даними у звіті зазначають: російські офіційні особи пов'язують США і Захід з ширшим набором "терористичних" атак проти Росії після нападу на "Крокус Сіті Холл", що, ймовірно, посилить риторику про вірогідні західні та українські загрози з метою отримання більшої внутрішньої підтримки війни в Україні.

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Російський Слідчий комітет і Генеральна прокуратура заявили 27 березня, що розглянуть звернення Державної Думи РФ щодо розслідування американського і західного фінансування та організації терористичних атак проти Росії.

Російський слідком, Генпрокуратура і депутати Думи, які виступили із цим зверненням, прямо не посилалися на напад у "Крокус Сіті Холі". Проте кремлівські чиновники раніше пов'язували Україну і Захід з атакою на "Крокус Сіті Холл", але ще не висунули офіційних звинувачень, і Кремль може утриматися від офіційного звинувачення, оскільки всі наявні докази продовжують вказувати на те, що Ісламська держава з великою ймовірністю несе відповідальність за напад.

офіційні особи регулярно називають українські удари по законних військових цілях в окупованій Україні та Росії тероризмом і постійно стверджують, що західні особи допомагають організовувати ці удари.

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Кремль, ймовірно, прагне скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на "Крокус Сіті Холл", зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози.

Кремль, ймовірно, сподівається, що сприйняття причетності України і Заходу до нападу в "Крокус Сіті Холі" збільшить внутрішню підтримку війни в Україні, і російські чиновники, можливо, будуть посилатися на більш широке розуміння того, що вони вважають тероризмом, щоб і надалі зображати українців терористами, а Захід – спонсором тероризму.

Кремль все ще може офіційно звинуватити Україну в організації нападу в "Крокус Сіті Холі", якщо вважатиме, що інші інформаційні зусилля недостатні для того, щоб викликати потрібну реакцію в країні.

Ключові висновки ISW: