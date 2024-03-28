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Россия усилит риторику о "террористических угрозах" для поддержки войны в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 марта 2024, 04:56
Россия усилит риторику о террористических угрозах для поддержки войны в Украине – ISW
"Крокус сити холл" после теракта, фото МЧС РФ

По мнению американских аналитиков, после нападения на "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Согласно проанализированным данным в отчете отмечают: российские официальные лица связывают США и Запад с более широким набором "террористических" атак против России после нападения на "Крокус Сити Холл", что, вероятно, усилит риторику о вероятных западных и украинских угрозах с целью получения большей внутренней поддержки войны в Украине.

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Российский Следственный комитет и Генеральная прокуратура заявили 27 марта, что рассмотрят обращение Государственной Думы РФ по расследованию американского и западного финансирования и организации террористических атак против России.

Российский следком, Генпрокуратура и депутаты Думы, которые выступили с этим обращением, прямо не ссылались на нападение в "Крокус Сити Холле". Однако кремлевские чиновники ранее связывали Украину и Запад с атакой на "Крокус Сити Холл", но еще не выдвинули официальных обвинений, и Кремль может воздержаться от официального обвинения, поскольку все имеющиеся доказательства продолжают указывать на то, что Исламское государство с большой вероятностью несет ответственность за нападение.

Официальные лица регулярно называют украинские удары по законным военным целям в оккупированной Украине и России терроризмом и постоянно утверждают, что западные лица помогают организовывать эти удары.

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Кремль, вероятно, стремится воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы.

Кремль, вероятно, надеется, что восприятие причастности Украины и Запада к нападению в "Крокус Сити Холле" увеличит внутреннюю поддержку войны в Украине, и российские чиновники, возможно, будут ссылаться на более широкое понимание того, что они считают терроризмом, чтобы и в дальнейшем изображать украинцев террористами, а Запад - спонсором терроризма.

Кремль все еще может официально обвинить Украину в организации нападения в "Крокус Сити Холле", если посчитает, что другие информационные усилия недостаточны для того, чтобы вызвать нужную реакцию в стране.

Ключевые выводы ISW:

  • ММПЧУ ООН обнародовала свой 38-й доклад о ситуации с правами человека в Украине, подтвердив ряд давних оценок ISW относительно систематических нарушений Россией международного права прав человека и гуманитарного права на оккупированных территориях, в частности в отношении украинских военнопленных.
  • Российские официальные лица связывают США и Запад с более широким набором "террористических" атак против России после нападения на "Крокус Сити Холл", что, вероятно, усилит риторику о якобы западных и украинских угрозах, чтобы генерировать большую внутреннюю поддержку войны в Украине.
  • Власти РФ усиливают правовое давление на мигрантов в России после недавних предложений российских чиновников по более жестким мерам против мигрантских общин в ответ на нападение на "Крокус Сити Холл" 22 марта.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и к юго-западу от Донецка 27 марта.
  • Российские военнослужащие "Шторм-З" продолжают жаловаться на плохое отношение к ним со стороны Министерства обороны России, которое пытается продемонстрировать эффективность своей системы формирования сил и распределения социальных выплат.

Темы: Росcиявойнатерроризм
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