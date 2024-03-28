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Понад 10 тисяч людей на ТОТ Донеччини тижнями залишаються без світла – спротив

Ольга Глущенко Четвер, 28 березня 2024, 06:52
Понад 10 тисяч людей на ТОТ Донеччини тижнями залишаються без світла – спротив
ілюстративне фото Getty Images

За даними національного спротиву, понад 10 тисяч абонентів на окупованих територіях Донеччини тижнями залишаються без світла.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Через війну тимчасово окуповані території залишили багато енергетиків, відтак росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій".

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Деталі: У спротиві додають, що найважча ситуація у Горлівці та у деяких районах Донецька.

Дослівно: "Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію кремля. Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує".

Теми: Донецька областьокупаціяенергетика
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