Понад 10 тисяч людей на ТОТ Донеччини тижнями залишаються без світла – спротив

За даними національного спротиву, понад 10 тисяч абонентів на окупованих територіях Донеччини тижнями залишаються без світла.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Через війну тимчасово окуповані території залишили багато енергетиків, відтак росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій".

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Деталі: У спротиві додають, що найважча ситуація у Горлівці та у деяких районах Донецька.

Дослівно: "Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію кремля. Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує".