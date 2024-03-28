Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 10 тысяч человек на ВОТ Донетчины неделями остаются без света – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 марта 2024, 06:52
Более 10 тысяч человек на ВОТ Донетчины неделями остаются без света – сопротивление
иллюстративное фото Getty Images

По данным национального сопротивления, более 10 тысяч абонентов на оккупированных территориях Донецкой области неделями остаются без света.

Источник: ЦНС

Дословно: "Из-за войны временно оккупированные территории оставили много энергетиков, поэтому россияне не могут преодолеть разрушение инфраструктуры в результате боевых действий".

Реклама:

Детали: В сопротивлении добавляют, что самая тяжелая ситуация в Горловке и в некоторых районах Донецка.

Дословно: "Оккупационная администрация не способна наладить восстановление региона, ведь является чисто ставленниками, которые обслуживают военную кампанию кремля. Москва тоже не спешит оказывать помощь, ведь жизнь украинцев для террористов ничего не стоит".

Темы: Донецкая областьоккупацияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Донецкая область
Российские войска ранили двух человек в городе Украинск в Донецкой области
Лучшая и самая тяжелая работа в мире. Репортаж из подвала пехотинцев, защищающих Часов Яр
Россияне ночью обстреляли Новогродовку, убили 23-летнюю женщину – глава ОВА
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: