По данным национального сопротивления, более 10 тысяч абонентов на оккупированных территориях Донецкой области неделями остаются без света.

Источник: ЦНС

Дословно: "Из-за войны временно оккупированные территории оставили много энергетиков, поэтому россияне не могут преодолеть разрушение инфраструктуры в результате боевых действий".

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Детали: В сопротивлении добавляют, что самая тяжелая ситуация в Горловке и в некоторых районах Донецка.

Дословно: "Оккупационная администрация не способна наладить восстановление региона, ведь является чисто ставленниками, которые обслуживают военную кампанию кремля. Москва тоже не спешит оказывать помощь, ведь жизнь украинцев для террористов ничего не стоит".