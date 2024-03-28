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Росіяни уночі атакували Україну ракетами та БпЛА: оборонці збили 26 "Шахедів"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 07:35
Росіяни уночі атакували Україну ракетами та БпЛА: оборонці збили 26 Шахедів
Фото: Getty Images

У ніч на 28 березня російські загарбники атакували регіони України ракетами та 28 "Шахедами" з акваторії Чорного моря, Криму, Курської області, сили ППО збили 26 безпілотників.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "У ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА  типу "Shahed-136/131" (район пусків Курська обл. – РФ, мис Чауда – Крим).

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Деталі: За його словами, до відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Командувач повідомив, що було знищено 26 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Теми: Шахедракетний ударвійна
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