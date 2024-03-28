Россияне ночью атаковали Украину ракетами и БПЛА: защитники сбили 26 "Шахедов"

В ночь на 28 марта российские захватчики атаковали регионы Украины ракетами и 28 "Шахедами" из акватории Черного моря, Крыма, Курской области, силы ПВО сбили 26 беспилотников.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "В ночь на 28 марта 2024 года противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донецкая область) и 28 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Курская обл. - РФ, мыс Чауда - Крым).

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Детали: По его словам, к отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

Командующий сообщил, что было уничтожено 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.