Генштаб: росіяни за добу втратили 780 військових вбитими та пораненими
Четвер, 28 березня 2024, 07:50
Минулої доби Сили оборони знешкодили 780 російських військових, загальні втрати окупантів за час війни склали 439 970 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб,
- танків ‒ 6914 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,
- артилерійських систем – 10963 (+32) од,
- РСЗВ – 1021 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 729 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),
- крилатих ракет ‒ 2017 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 1800 (+6).