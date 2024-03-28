Генштаб: россияне за сутки потеряли 780 военных убитыми и ранеными
Четверг, 28 марта 2024, 07:50
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 780 российских военных, общие потери оккупантов за время войны составили 439 970 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 439 970 (+780) человек,
- танков - 6914 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 13237 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 10963 (+32) ед,
- РСЗО - 1021 (+2) ед,
- средств ПВО - 729 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8590 (+22),
- крылатых ракет - 2017 (+2),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14595 (+56) ед,
- специальной техники - 1800 (+6).