Боєприпаси для України: Чехія виділить кошти на свою ініціативу
Четвер, 28 березня 2024, 08:19
Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала повідомив, що його уряд обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу країни, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Для України надзвичайно важливо, що вона знає, що за кілька тижнів чи місяців прибуде більше боєприпасів, і може адаптувати свою тактику до цього вже сьогодні. Ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. І сьогодні чеський уряд зробив ще один крок у цьому напрямку".
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Деталі: За його словами, близько 20 країн вже висловили зацікавленість у приєднанні до ініціативи.
Водночас прем’єр не вказав, яку суму внесе Чехія.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Серед останніх свої внески на ініціативу Праги з купівлі боєприпасів для України оголосили Словенія та Ісландія.
- Крім того, Польща планує подвоїти внесок на чеську ініціативу з придбання артилерійських боєприпасів для України.