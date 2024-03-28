Боєприпаси для України: Чехія виділить кошти на свою ініціативу

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала повідомив, що його уряд обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу країни, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Для України надзвичайно важливо, що вона знає, що за кілька тижнів чи місяців прибуде більше боєприпасів, і може адаптувати свою тактику до цього вже сьогодні. Ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. І сьогодні чеський уряд зробив ще один крок у цьому напрямку".

Реклама:

Деталі: За його словами, близько 20 країн вже висловили зацікавленість у приєднанні до ініціативи.

Водночас прем’єр не вказав, яку суму внесе Чехія.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ