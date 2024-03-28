Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боєприпаси для України: Чехія виділить кошти на свою ініціативу

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 08:19
Боєприпаси для України: Чехія виділить кошти на свою ініціативу
Фото: Getty Images

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала повідомив, що його уряд обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу країни, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Для України надзвичайно важливо, що вона знає, що за кілька тижнів чи місяців прибуде більше боєприпасів, і може адаптувати свою тактику до цього вже сьогодні. Ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. І сьогодні чеський уряд зробив ще один крок у цьому напрямку".

Реклама:

Деталі: За його словами, близько 20 країн вже висловили зацікавленість у приєднанні до ініціативи.

Водночас прем’єр не вказав, яку суму внесе Чехія.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Серед останніх свої внески на ініціативу Праги з купівлі боєприпасів для України оголосили Словенія та Ісландія. 
  • Крім того, Польща планує подвоїти внесок на чеську ініціативу з придбання артилерійських боєприпасів для України.

Теми: ЧехіяУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Чехія
Чехія внесла Медведчука до санкційного списку
МЗС Чехії: Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи
Ісландія приєднається до ініціативи Чехії з купівлі боєприпасів для України
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: